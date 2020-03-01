Двадцатый тур российской премьер-лиги завершился в Сочи матчем местного клуба с тульским Арсеналом. Гости победили 2:1, несмотря на гол новичка сочинцев Александра Кокорина.

Двадцатый тур российской премьер-лиги завершился в Сочи матчем местного клуба с тульским "Арсеналом". Гости победили 2:1, несмотря на гол новичка сочинцев Александра Кокорина.Александр Кокорин впервые после освобождения из мест заключения вышел на поле. Но пока его команда освоилась на поле, "Арсенал" уже вышел вперед. Евгений Луценко с близкого расстояния нанес точный удар по воротам "Сочи". Южане могли отыграться еще до перерыва, однако Кокорин не использовал выход один на один с вратарем гостей Михаилом Левашовым.Однако во втором тайме Кокорину удалось отличиться – 1:1. Вскоре хозяева не использовали несколько возможностей выйти вперед. В конце встречи выгоднейший момент упустили нападающий сочинцев Дмитрий Полозов. А на шестой добавленной минуте "Арсенал" провел стремительную контратаку, которую снова точным ударом завершил Луценко."Арсенал" победил 2:1, набрал 28 очков и занимает шестое место. У "Сочи" 15 очков и последняя шестнадцатая позиция.