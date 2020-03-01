Если же говорить о создании атмосферы в канун возможной московской встречи Эрдогана и Путина, то уж точно ее не улучшают посягательства на представительства Международного информационного агентства Спутник в Анкаре и Стамбуле как со стороны неких буйных и непойманных активистов, так и со стороны турецкой полиции.

Если же говорить о создании атмосферы в канун возможной московской встречи Эрдогана и Путина, то уж точно ее не улучшают посягательства на представительства Международного информационного агентства "Спутник" в Анкаре и Стамбуле как со стороны неких буйных и непойманных активистов, так и со стороны турецкой полиции.29 февраля домой к трем журналистам "Спутника" в Анкаре пытались ворваться агрессивно настроенные группы неизвестных, причем произошло это практически одновременно. Удивительно слаженные действий, учитывая, что все трое турецких журналистов "Спутника" — люди не публичные и адресов их в открытом доступе нет. Когда журналисты отправились в полицию в поисках защиты, там ее не нашли, а даже напротив."Они были задержаны турецкими правоохранительными органами, на связь они не выходили, телефоны отключены до сих пор, домашним адресам мы их не смогли найти. Еще позже стало известно, что им предъявлены нелепые обвинения в написании статьи, авторами которой они не были. Сегодня же они были доставлены в Дворец правосудия, где давали показания прокурору", — рассказала Елена Кочеткова, руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Анкаре.Спустя несколько часов допроса прокуратура объявила: состава преступления в деятельности в журналистов нет, всех троих отпустили домой. Но последовало продолжение. 1 марта днем уже в стамбульский офис "Спутника" с обыском пришли турецкие полицейские."Наряд полиции, который прибыл к нам в офис, — это порядка 10-12 человек. Посещали наши серверы, технические помещения, изучали, получали информацию о том, как с технической точки зрения происходит функционирование в офисе. На данный момент все сотрудники полиции остаются в нашем офисе", — отметил Максим Дурнев, руководитель представительства МИ "Россия сегодня " в Стамбуле.Внимание на ситуацию, происходящую с нашими коллегами, уже обратили в российском МИД, назвав нападение на сотрудников турецкого бюро "Спутника" и их задержание " грубейшим нарушением прав журналистов.""Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. Призываем турецкие власти вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность представителям российских СМИ и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего", — заявили в российском МИДе.А произошедшее действительно выглядит очень странно. Сначала группы агрессивных крепких молодых людей приходят домой к журналистам, обвиняют в предательстве и запугивают. Потом полиция вместо того чтобы разбираться с нападениями на сотрудников СМИ, их же самих задерживает и допрашивает, пытаясь предъявить надуманные обвинения. Ситуацию вокруг агентства "Спутник" уже обсудили Сергей Лавров и его турецкий коллега Чавушоглу.