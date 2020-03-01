Российским дипломатам ничего не известно о намерении Турции, Сирии и Ирана обсудить сирийский кризис без участия России.

Российским дипломатам ничего не известно о намерении Турции, Сирии и Ирана обсудить сирийский кризис без участия России. Об этом в воскресенье заявил ТАСС пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко.Как сообщают СМИ, во время телефонного с президентом Турции Тайипом Эрдоганом разговора предложение о трехсторонней встрече озвучил президент Ирана Хасан Роухани.Сирию, Турцию, Иран и Россию беспокоит обострение обстановки в сирийской провинции Идлиб. Террористы, окопавшиеся в провинции, 28 февраля предприняли атаку на силы правительственной армии Сирии. Армия Асада нанесла ответный авиаудар, при котором погибли турецкие военнослужащие, находившиеся в рядах наступавших боевиков.В телефонном разговоре в пятницу президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились приложить усилия для нормализации ситуации в провинции.