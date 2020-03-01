Турецкая Партия родины назвала войну с Сирией капканом для лидера страны, говорится решении партийного ЦИК. В нем выражаются опасения напряженными отношениями между Турцией и Сирией.

Турецкая Партия родины назвала войну с Сирией капканом для лидера страны, говорится в решении партийного ЦИК. "Турцию толкают в капкан", – говорится в документе. Уточняется, что ловушку для президента страны создали США и Израиль, по замыслу которых, Эрдоган окажется без поддержки как внутри страны, так и во внешней политике.Авторы заявления уверены, что с серьезными угрозами сталкивается не только Турция, но и ее соседи: Сирия, Ирак, Иран, Китай и Россия. И призвали Анкару сотрудничать с Москвой и Тегераном для урегулирования кризиса в Идлибе.Ситуация в Идлибе обострилась в конце февраля после крупномасштабного наступления террористов на позиции сирийских правительственных войск. Под ответный обстрел попали и турецкие военные, которые не должны были находиться в этой зоне. Президент Турции после атаки созвал совещание по безопасности.В субботу Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого турецкий лидер, по его словам, попросил президента России оставить Сирию "один на один" с Турцией.