В Катаре выявили первого заболевшего коронавирусом COVID-2019. Это 36-летний мужчина, гражданин Катара. Он только что был эвакуирован из Ирана.

В Катаре выявили первого заболевшего коронавирусом COVID-2019. Это 36-летний мужчина, гражданин Катара. Он только что был эвакуирован из Ирана.Заболевший находится в карантине. Временно изолированы и другие эвакуированные, передает ТАСС.Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Коронавирус COVID-19 охватил большинство государств Европы, случаи заражения выявлены более чем в 50 странах, причем за сутки добавилось семь новых стран. Первый случай инфицирования подтвердили в Монако. В Иране в связи с распространением инфекции приостановил работу парламент.