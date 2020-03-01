Дебютант Сочи Александр Кокорин отличился в игре за свой новый клуб. Бывший нападающий сборной России впервые отличился после выхода из мест заключения.

Дебютант "Сочи" Александр Кокорин отличился в игре за свой новый клуб. Бывший нападающий сборной России впервые отличился после выхода из мест заключения.Александр Кокорин вышел в стартовом составе "Сочи" в матче 20 тура российской премьер-лиги против "Арсенала". В первом тайме он не использовал выход один на один с вратарем туляков Михаилом Левашовым, пробив выше ворот. Но в середине второго тайма Александр Кокорин нанес точный удар. Александр не забивал с начала октября 2018 года.Кокорин принадлежит "Зенит", цвета которого он защищал до попадания в места заключения. Но в феврале 29-летний футболист был отдан в аренду новичку премьер-лиги "Сочи".