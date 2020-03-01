Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев считает, что снижать нештрафуемый порог скорости до 10 километров в час следует в совокупности с другими мерами. Об этом глава МВД заявил в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев считает, что снижать нештрафуемый порог скорости до 10 километров в час следует в совокупности с другими мерами. Об этом глава МВД заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Я против снижения порога до 10 километров в час. Эти меры надо вводить в совокупности с другими мерами — улучшение качества дорог со всеми другими составляющими", — заявил Колокольцев."И мало того, на отдельных участках трассы надо все-таки выходить на повышение скоростного режима, потому что уровень безопасности современного автотранспорта свидетельствует о том, что этот порог нужно поднимать", — добавил министр.В настоящее время российских водителей штрафуют за превышение допустимой скорости на 20 километров в час. Предложения о снижении этого порога регулярно поступают от чиновников разного уровня.