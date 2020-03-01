Россиянка Ангелина Голикова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по конькобежному спорту в норвежском Хамаре. Она заняла третье место во втором забеге на 500 метров, преодолев дистанцию за 37,57 секунды.

Россиянка Ангелина Голикова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по конькобежному спорту в норвежском Хамаре. Она заняла третье место во втором забеге на 500 метров, преодолев дистанцию за 37,57 секунды.Первое место заняла японская конькобежка Нао Кодайра, результат которой составил 37,46 секунды. Второе место у ее соотечественницы Михо Такаги, преодолевшей 500 метров за 37,52 секунды.Еще две россиянки заняли четвертое и шестое места соответственно. Речь идет об Ольге Фаткулиной (37,71) и Дарье Качановой (37,93).