Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или до минимума сократить сроки пребывания за рубежом, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или до минимума сократить сроки пребывания за рубежом, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Комментируя журналистам меры противодействия распространению коронавируса, она сказала:"Сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации".Помимо этого необходимо соблюдать традиционные требования гигиены: чаще мыть руки и держать в чистоте гаджеты и аксессуары, которыми часто пользуемся: телефоны, планшеты, наушники и пр. В течение дня не помешает промывать носовые пазухи. А если условия для этого нет, то хотя бы ополаскивать лицо. При нахождении в общественных местах лучше надевать медицинскую маску. Попова также добавила, что при малейшем недомогании нужно обратиться за помощью к медикам, поместить заболевшего в отдельную комнату и ограничить контакт других членов семьи с ним.Глава ведомства рассказала и о россиянах, возвращающихся из Италии. По ее мнению, оснований для введения обязательного карантина в отношении них на сегодняшний день не имеется. Однако самим путешественникам стоит помнить, что инкубационный период составляет порядка двух недель и при первых симптомах заболевания следует обратиться в клинику по месту жительства.По оценке Поповой, на территории Италии сейчас находятся около 30 тысяч российских туристов. В самой Италии, по данным на 28 февраля, насчитывается 821 инфицированный, число летальных исходов достигло 21.В понедельник разработанная в России тест-система для выявления коронавируса будет направлена в Монголию и КНДР по запросам властей этих стран, добавила Попова. Количества производимых тест-систем достаточно не только для России, но и для поставок за рубеж. Они отправляются за рубеж по обращению стран СНГ, Евразийского экономического союза, по поручению президента и пр.В России случаев заражения новым типом коронавируса за прошедшие сутки не выявлено. Всего же за период мониторинга зарегистрировано 1,177 тысячи заболевший с признаками ОРВИ, сообщает пресс-служба Росприроднадзора. Большинство из них заболели респираторными инфекциями и гриппом.