Число заболевших коронавирусом в мире превысило 85 тысяч. Всемирная организация здравоохранения предупреждает: заболевание может перерасти в пандемию. Между тем в Европе пытаются не только остановить эпидемию, но и заработать на ней.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 85 тысяч. Всемирная организация здравоохранения предупреждает: заболевание может перерасти в пандемию. Между тем в Европе пытаются не только остановить эпидемию, но и заработать на ней.Выставка ITB Берлин — одно из главных событий для туристической отрасли. Участники из 180 стран, обширная программа и многомиллионные контракты. Денежный оборот мероприятия — более 7 миллиардов евро в год. Впервые за всю историю существования форум отменили.Органы здравоохранения установили повышенные требования к мероприятию. Среди них — обязательство для каждого участника выставки доказать, что он или она не посещали зоны риска или не имели контактов с лицами из этих зон. Компания с большой ответственностью и серьезностью подходит к вопросам здоровья и безопасности гостей."Мы отменяем мероприятие с тяжестью на сердце", — говорят организаторы выставки.Число заболевших в Европе растет с каждым часом. Пока экономисты волнуются о возможных последствиях на мировых фондовых рынках, некоторые компании решили заработать на эпидемии. Так, итальянский бренд Fendi решил выпустить маску от коронавируса с собственным логотипом. И хоть цена "кусается" — 190 евро, товар раскупили за считаные дни. Хвастались брендовыми масками и блогеры на Парижской неделе моды. Одна из гостей показа пришла на показ в маске Chanel, а бренд Marine Serre и вовсе сделал маски главным украшением показа.Увеличения числа заболевших опасаются и в США. Белый Дом даже перенес встречу Дональда Трампа с канцлером Себастьяном Курцем из-за опасности распространения вируса.В окружении Курца сообщили, что "не сильно расстроились", потому что в последние дни в Австрии идет очень активная работа из-за ситуации с коронавирусом.Но основной очаг инфицированных в Европе — это Италия. Там коронавирусом заразились уже почти 900 человек, 21 погиб. Среди заболевших три футболиста и один сотрудник клуба "Пьянезе". Ну а губернатору области Венето Луке Дзайя пришлось извиниться за свои слова о низком уровне гигиены в Китае. Выступая в эфире одного из местных телеканалов, он объяснил распространение вируса в Поднебесной неким культурным фактором, заявив, в частности, что китайцы едят живых мышей.Британская авиакомпания Jet2, в свою очередь, отказалась перевозить граждан Соединенного Королевства, которые находились на карантине в испанской гостинице на Тенерифе, до обнародования результатов тестов. В итоге отдыхающие до сих пор не могут вернуться домой.А вот на совместные учения американских и европейских военных в Польше распространение коронавируса не повлияло. Маневры, в которых примут участие почти 40 тысяч солдат НАТО, уже стартовали.