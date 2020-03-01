Россия – единственная страна, военнослужащие которой остаются в Сирии на законных основаниях по просьбе руководства страны. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1 прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что РФ должна уйти из Сирии.

Россия – единственная страна, военнослужащие которой остаются в Сирии на законных основаниях по просьбе руководства страны. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что РФ должна уйти из Сирии."Россия — это единственная страна, которая имеет в Сирии своих военных на законной основе по просьбе легитимного сирийского руководства. Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречиях нормам и принципам международного права", — подчеркнул Песков.Он также напомнил, что действия сирийских военных в последние дни "направлены на противодействие террористическим группировкам". "Мы знаем, что по сочинским договоренностям годовалой давности именно Турция была обязана обеспечить режим неактивности этих террористических элементов. К сожалению, эти обязательства Турция не выполнила, и террористы перешли в наступление на сирийские вооруженные силы", — добавил представитель Кремля.Песков также указал, что террористы в Сирии также наносят удары и по российским военным объектам. "Поэтому, несмотря ни на какие заявления, борьба с этими террористическими элементами будет продолжаться", — подчеркнул пресс-секретарь президента.