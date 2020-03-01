Британская газета The Sunday Telegraph опубликовала планы правительства Великобритания после завершения всех процедур выхода из Евросоюза.

Британская газета The Sunday Telegraph опубликовала планы правительства Великобритания после завершения всех процедур выхода из Евросоюза. В частности, Великобритания больше не будет соблюдать положения Европейской конвенции по правам человека. Ожидается, что на переговорах 2 марта в Брюсселе делегация Соединенного Королевства сообщит об этом европейским партнерам, пишет ТАСС. Решение вступит в силу по окончании переходного периода в отношениях UK и ЕС.За отказ от соблюдения правил ЕКПЧ ранее высказывались министр иностранных дел Доминик Рааб и глава МВД Прити Пател. Британцам не нравится, когда европейские судьи дают право голоса заключенным или запрещают экстрадицию некоторых иностранных преступников."Мы будем соблюдать права человека своим способом", — заявил источник газеты в правящей Консервативной партии.До конца 2020 года Соединенное Королевство и Евросоюз находятся в переходном периоде, в который Лондон обязан соблюдать законы ЕС.