В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек. Шествие было согласовано со столичными властями и завершилось без происшествий. Как сообщили ТАСС в московской полиции, порядок и безопасность граждан охраняли полицейские и росгвардейцы.Колонна прошла от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова. В акции участвовали Алексей Навальный и Владимир Милов.Сопредседатель партии "Парнас" и бывший вице-премьер Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. За его его убийство на срок от 11 до 20 лет осуждены пять человек.