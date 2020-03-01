Жительница Казани попыталась убить своих двух сыновей и затем покончить с собой. Она ударила детей ножом, один ребенок погиб. Подробности трагедии не приводятся.

Жительница Казани попыталась убить своих двух сыновей и затем покончить с собой. Она ударила детей ножом, один ребенок погиб.Как сообщает ГТРК "Татарстан", мать напала на семилетних близнецов. Один из них чудом выжил, другой доставлен в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сама женщина тоже в больнице, ее состояние средней степени тяжести.По предварительной информации, женщина покусилась на сыновей из-за ревности. С заявлением о происшествии в полицию обратился муж женщины. Следственные органы региона начали проверку по этому факту.В конце февраля 35-летний житель Липецка устроил в своей квартире резню, а затем пытался сжечь своих дочерей и супругу. Жертвой главы семейства стала четырехлетняя дочка. Сам он тоже умер до приезда спасателей.А в октябре прошлого года жуткая любовная драма разыгралась в Набережных Челнах: ревнивая супруга после ссоры с мужем взялась за нож и порезала своих сыновей, один из которых скончался.