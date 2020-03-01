В Минобороны России назвали фейком информацию о самолете Су-24 ВКС России, якобы сбитом из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) в воздушном пространстве над сирийской зоной деэскалации Идлиб. Информация о сбитом самолете появилась на интернет-ресурсах боевиков. Самолеты ВКС России выполняют задачи в обычном режиме, - заявили в военном ведомстве.

В Минобороны России назвали фейком информацию о самолете Су-24 ВКС России, якобы сбитом из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) в воздушном пространстве над сирийской зоной деэскалации Идлиб. Информация о сбитом самолете появилась на интернет-ресурсах боевиков. "Самолеты ВКС России выполняют задачи в обычном режиме", — заявили в военном ведомстве.Командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над Идлибом, передает телеканал "Россия 24". Любые цели в небе будут считаться вражескими и немедленно сбиваться. Об этом сообщает со ссылкой на источник в командовании государственное сирийское государственное информагентство САНА.По заявлению сирийского командования, турецкие военные продолжают атаковать правительственные силы Сирии в провинции Идлиб и ее окрестностях. Удары наносятся по военным, которые противодействуют боевикам, передает РИА Новости.Турция в прямом смысле спасает террористов от ударов сирийской армии, отмечено в заявлении, что подтверждает несоблюдение Турцией всех достигнутых ранее договоренностей, в том числе сочинских.