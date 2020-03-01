На греческие острова, расположенные в восточной части Эгейского моря, высадились сотни мигрантов. Они приплыли на лодках с турецкого побережья. По большей части это беженцы из Афганистана, среди них много детей.

На греческие острова, расположенные в восточной части Эгейского моря, высадились сотни мигрантов. Они приплыли на лодках с турецкого побережья. По большей части это беженцы из Афганистана, среди них много детей.Так, на остров Лесбос приплыли не менее 250 мигрантов и беженцев, но лодки с ними продолжают прибывать. На острова Хиос и Инуссем прибыли более 120 мигрантов на четырех лодках.Береговая охрана Греции отмечает, что турецкие пограничники на ситуацию не реагируют, ограничиваясь ролью наблюдателей, на запросы не отвечают, пишет РИА Новости.Ранее, после обострения ситуации в сирийском Идлибе, Турция заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с Евросоюзом.