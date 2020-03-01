В пекинском аэропорту Шоуду выявили пассажира с подозрением на коронавирус.

В пекинском аэропорту Шоуду выявили пассажира с подозрением на коронавирус.Это гражданин России, прилетевший рейсом авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы. У других находившихся на борту 35 россиян (20 пассажиров и 15 членов экипажа) признаков респираторного заболевания не обнаружено. Но все они были доставлены в больницу для тестирования.В связи с этим российские дипломаты находятся в контакте с китайскими контролирующими органами. И поддерживают связь с гражданами РФ, передает ТАСС.