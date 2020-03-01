В финском Лахти завершилась индивидуальная гонка этапа Кубка мира по лыжным гонкам среди женщин. Российская лыжница Наталья Непряева завершила 10-километровую гонку классическим стилем на шестом месте.

В финском Лахти завершилась индивидуальная гонка этапа Кубка мира по лыжным гонкам среди женщин. Российская лыжница Наталья Непряева завершила 10-километровую гонку классическим стилем на шестом месте.Непряева пересекла финишную линию спустя 31,2 секунды после победившей в гонке норвежки Терезы Йохауг, проехавшей дистанцию за 23 минуты 53,3 секунды. Второе место – у шведки Эббы Андерсон, отставшей от победительницы на 3,4 секунды. Третье место – у финки Кристы Пармяковски (+11,8).Напомним, что в общем зачете Непряева идет третьей. Она приблизилась к идущей второй Хайди Венг. Йохауг продолжает удерживать за собой первую строчку.