Неспокойные пассажиры устроили дебош в вагоне Ласточки. В конфликт вмешались охранники, которым удалось скрутить буянов с помощью очевидцев. В Твери возмутителей спокойствия передали сотрудникам правоохранительных органов.

На видео попал конфликт, произошедший вечером в минувшую пятницу, 28 февраля, в вагоне поезда "Ласточка", следовавшего по маршруту Москва – Тверь.Как сообщают СМИ, двое мужчин перебрали с горячительными напитками и начали буянить. Они дебоширили и оскорбляли других пассажиров.В конфликт вмешались сотрудники охраны. При помощи очевидцев им удалось скрутить возмутителей спокойствия.В Твери задержанных передали сотрудникам правоохранительных органов, которые оформили в отношении буянов протоколы о мелком хулиганстве.