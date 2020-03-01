Оборвавшийся трос убил пятилетнюю девочку и ее отца – ЧП произошло при попытке вытащить застрявший внедорожник. На месте трагедии работают следовали, которым предстоит установить полную картину произошедшего.

В воскресенье, 1 марта, в подмосковном городском округе Электроугли произошла трагедия – во время мероприятия "Внедорожная Масленица" погибли два человека.По предварительным сведениям, озвученным СМИ, участники вытаскивали застрявший внедорожник и в этот момент оборвался трос, ударивший по людям.Пятилетняя девочка скончалась сразу, пострадавшему мужчине пытались оказать помощь, однако он все равно умер через некоторое время.Эту версию подтвердили и в региональном управлении СК РФ."Мужчина остановился в лесном массиве для оказания помощи застрявшему автомобилю. При использовании лебедки произошел ее обрыв, который отлетел в ребенка и его отца", — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.На месте инцидента работают следователи, которым предстоит установить картину произошедшего.