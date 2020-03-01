Министр здравоохранения Люксембурга сообщил о первом случае заражения коронавирусом в стране.

Министр здравоохранения Люксембурга сообщил о первом случае заражения коронавирусом в стране.Мужчина в возрасте около 40 лет прибыл из Италии через аэропорт в Шарлеруа. Он сам прибыл в больницу и сообщил о своих симптомах. Первый тест оказался положительным. Власти ожидают результатов повторного исследования.Тем временем первый случай заражения COVID-19 подтвержден и в Республике Ирландия, передает РИА Новости.Заразившийся мужчина в настоящее время находится в больнице. Он также прибыл из Италии.Число зараженных коронавирусом в Китае достигло 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами Китая отмечено в 51 стране и достигло 4691, скончались 67 человек.