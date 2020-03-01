Главного редактора телеканала RTVI Алексея Пивоварова не пустили на Украину. Об этом журналист сообщил в соцсетях. На своей странице в Facebook Пивоваров выложил фото официального отказа на пересечение границы.

Главного редактора телеканала RTVI Алексея Пивоварова не пустили на Украину. Об этом журналист сообщил в соцсетях. На своей странице в Facebook Пивоваров выложил фото официального отказа на пересечение границы.Трансляция телеканала RTVI в кабельных сетях Украины была прекращена по решению Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Сам Пивоваров не был в стране несколько лет, но по прилету в Киев не смог пройти пограничный контроль."Видимо, не судьба", – написал Пивоваров, отказавшись комментировать ситуацию, потому что "любит Украину и переживает за нее".Беседа с пограничниками была недолгой, дольше пришлось ждать принятия решения – почти 1,5 часа. Затем Пивоварову вручили постановление об отказе со ссылкой на то, что он не смог подтвердить причину пребывания в стране, хотя у журналиста с собой было и оформленное приглашение, и средства на время пребывания в стране, и обратный билет.В комментариях подписчики Пивоварова сочувствуют журналисту и делятся подобными историями: "Сочувствую. Было то же самое", "Идиоты, позорят своего нынешнего, относительно вменяемого, президента", "О! И я там год назад сидела на скамеечке в Киеве. Такую же бумажку получила и красный штамп в паспорт. А потом под конвоем в обратный путь". И утешают его, ссылаясь на отказы посетить Украину другим известным личностям: "Ты в хорошей компании".