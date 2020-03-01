Два матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги состоялись среди представителей Западной конференции. Финский Йокерит разгромил ярославский Локомотив, а петербургский СКА не оставил шансов подольскому Витязю.

Два матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги состоялись среди представителей Западной конференции. Финский "Йокерит" в Хельсинки разгромил ярославский "Локомотив", а петербургский СКА на своей площадке не оставил шансов подольскому "Витязю"."Джокеры" из Финляндии забросили шесть безответных шайб в ворота "железнодорожников". Заброшенными шайбами отличились Петер Регин, Никлас Йенсен, Петри Контиола и Микко Лехтонен, а Вели-Матти Савинайнен оформил дубль.СКА также отправил в ворота своего соперника шесть шайб, но с одним отличием – хоккеисты "Витязя" проиграли не всухую. Автором единственной шайбы у гостей из Подольска стал Павел Чернов. За СКА хет-трик оформил Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко стал автором дубля, а Йоонас Кемппайнен забил одну шайбу.Таким образом, СКА и "Йокерит" повели в серии против "Витязя" и "Локомотива" соответственно. Вторые игры серий состоятся третьего марта.