Водитель грузовика, столкнувшегося с легковушкой на КАД, вышел на проезжую часть, чтобы установить знак аварийной остановки. Мужчина был сбит маршруткой и скончался от полученных травм на месте инцидента.

Авария с летальным исходом произошла утром в субботу, 29 февраля, на Кольцевой автомобильной дороге во Всеволожском районе Ленинградской области.По предварительным данным, все началось со столкновения грузового автомобиля Hyundai и легковушки Skoda.Как сообщают СМИ, после ДТП, водитель грузовика – мужчина 1975 года рождения, вышел на проезжую часть, чтобы установить знак аварийной остановки. В этот момент он был сбит маршруткой. От полученных травм пострадавший скончался на месте.Кроме того, очевидцы утверждают, что несколько человек, находившихся в салоне микроавтобуса получили ушибы, ссадины и прочие незначительные повреждения.Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства фатального инцидента и степень вины его участников.