Водитель легкового автомобиля совершил неловкий маневр, одним ударом отправив в кювет другого участника движения. Инцидент запечатлел регистратор, установленный в салоне машины, перевернувшейся в результате столкновения.

Неожиданный маневр легковушки привел к серьезной аварии – регистратор участника ДТП запечатлел дорожный инцидент, произошедший в субботу, 29 февраля, на трассе под Дзержинском в Нижегородской области.Водитель автомобиля Daewoo Nexia остановился на обочине и резко пошел на разворот, не посмотрев в зеркала заднего вида. В результате этого маневра он столкнулся с другой легковушкой.Машина автора видео получила удар, после которого она вылетела в кювет и перевернулась на крышу.По сведениям, требующим дополнительного подтверждения, в результате столкновения легкие повреждения получил один человек.