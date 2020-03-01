Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.

Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе. Видео уже появилась в соцсетях, передает телеканал "Россия 24". Как видно в ролике, конструкция разорвалась в нижней части, а остатки взлетели на высоту 20 метров и упали.Starship предназначен для полетов на Луну, Марс и межпланетных путешествий. Это не первый инцидент с моделью корабля — в ноябре 2019 еще один прототип разорвался при испытаниях на герметичность.