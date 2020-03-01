Российский сенатор Алексей Пушков возмутился словами главы украинского внешнеполитического ведомства Вадима Пристайко и написал твит.

Российский сенатор Алексей Пушков возмутился словами главы украинского внешнеполитического ведомства Вадима Пристайко и написал твит.Ранее Пристайко заявил, что Украина 9 мая не будет праздновать День Победы.Украина, как и "весь европейский континент", готова понять, почему произошла "трагедия", и "простить друг друга", сообщил политик.Никто не обвиняет нынешнюю Германию, отреагировал Пушков. Но старую простить нельзя.Телеведущая ВГТРК Ольга Скабеева в своем Telegram написала, что президент Украины Владимир Зеленский отклонил приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве, потому что пошел на поводу у "гражданского общества" и "нациков".Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что подобные заявления о Великой Победе делать стыдно. А Зеленский находится под влиянием узкого круга элит.С 2015 года Украина отмечает 8 мая День памяти и примирения, поддержав практику стран Запада празднования победы над нацизмом в этот день. Официальные государственные мероприятия проводятся именно 8 мая.