Президент России Владимир Путин заявил, что уходящая неделя стала худшей для мирового рынка нефти, начиная с кризиса 2008 года.

Президент России Владимир Путин заявил, что уходящая неделя стала худшей для мирового рынка нефти, начиная с кризиса 2008 года.На совещании, посвященном состоянию мирового рынка нефти и прошедшем в правительственном терминале аэропорта "Внуково", глава государства назвал существующий уровень цен на нефть приемлемым для бюджета и экономики России. Накопленные резервы, в том числе Фонд национального благосостояния (ФНБ), достаточны для того, чтобы обеспечить стабильную ситуацию, исполнение всех бюджетных и социальных обязательств. На сегодняшний день международные резервы Банка России составляют $563 млрд, еще $124 млрд — ФНБ.Однако Путин отметил, что нужно быть готовыми "к самым разным сценариям". На совещании присутствовали члены кабмина и российских нефтегазовых компаний, которым было предложено обсудить дальнейшие шаги по балансировке глобального рынка углеводородов.Президент также заявил о готовности России к активному взаимодействию с зарубежными партнерами на мировом рынке нефти. На следующей неделе в Вене состоится встреча в формате ОПЕК+. Путин отметил важность этого формата как эффективного инструмента в обеспечении долгосрочной стабильности на глобальных энергетических рынках.Нефть завершила февраль падением цены на растущих опасениях насчет сокращения глобального спроса в связи с эпидемией коронавируса. Нефть марки Brent в последний день торгов подешевели до $49,3 за баррель.