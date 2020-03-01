Российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому нацистская или экстремистская символика может демонстрироваться в негативном контексте. И если такая демонстрация формирует негативное отношение к фашизму или другой деструктивной идеологии, административная ответственность не наступает, сообщается на портале правовой информации.

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому нацистская или экстремистская символика может демонстрироваться в негативном контексте. И если такая демонстрация формирует негативное отношение к фашизму или другой деструктивной идеологии, административная ответственность не наступает, сообщается на портале правовой информации.Закон дополняет соответствующую статью Кодекса РФ об административных правонарушениях. Ранее любая демонстрация могла стать поводом для возбуждения дела об административном правонарушении.Ранее федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов" любую нацистскую атрибутику или символику определял как оскорбляющую многонациональный народ и память о понесенных жертвах.