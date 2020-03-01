Президент России Владимир Путин подписал ряд федеральных законов. В воскресенье, 1 марта, они опубликованы на Интернет-портале правовой информации. Один из законов касается программы материнского капитала, другой — бесплатного питания школьников младших классов.

Президент России Владимир Путин подписал ряд федеральных законов. В воскресенье, 1 марта, они опубликованы на Интернет-портале правовой информации.Один из законов касается программы материнского капитала. Согласно этому документу, семьи, где родился первый ребенок, получат от государства 466 тысяч 617 рублей. При рождении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тысяч рублей. Сама программа продлена на пять лет, а сертификат на маткапитал выдадут в короткие сроки.Президент также подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов. Он вступит в силу через 60 дней после опубликования.