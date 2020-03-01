Женская сборная России по лыжным гонкам заняла четвертое место на этапе Кубка мира в финском Лахти. Россиянки в лице Натальи Непряевой, Алисы Жамбаловой, Екатерины Смирновой и Яны Кирпиченко преодолели дистанцию 4х5 за 52 минуты 0,1 секунды.

Женская сборная России по лыжным гонкам заняла четвертое место на этапе Кубка мира в финском Лахти. Россиянки в лице Натальи Непряевой, Алисы Жамбаловой, Екатерины Смирновой и Яны Кирпиченко преодолели дистанцию 4х5 за 52 минуты 0,1 секунды.Победу в эстафете одержали лыжницы из Норвегии, результат которых составил 50 минут 4,8 секунды. Следом за ними расположились финские спортсменки, отставшие от скандинавок на 30,3 секунды. Замкнули тройку шведки (+1 минута 55,2 секунды).В эстафете выступала и вторая команда России, которую представляли Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Анна Нечаевская и Диана Головань. Совместными усилиями вторая команда заняла седьмое место. Отставание от победителей составило 3 минуты 37,1 секунды.