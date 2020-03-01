Российские лыжники стали обладателями бронзовых медалей на этапе Кубка мира в финском Лахти. Россияне заняли третье место по итогам эстафеты 4 по 7,5 километров.

Российские лыжники стали обладателями бронзовых медалей на этапе Кубка мира в финском Лахти. Россияне заняли третье место по итогам эстафеты 4 по 7,5 километров. Первую команду России представляли Илья Семиков, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Андрей Мельниченко.Первое место эстафеты заняли лыжники сборной Норвегии, общее время которых составило 1 час 9 минут 53 секунды. Следом за ними расположились спортсмены из Швейцарии, приехавшие на финиш спустя 1,2 секунды. Россияне пересекли финишную линию через 1,7 секунды.В пятерку лучших команд эстафеты Кубка мира стала вторая команда сборной России, за которую выступали Андрей Собакарев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Артем Мальцев. Их отставание от норвежцев составило 15,2 секунды.