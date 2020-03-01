На борту круизного лайнера Diamond Princess больше не осталось людей.

На борту круизного лайнера Diamond Princess больше не осталось людей. По словам министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, все пассажиры и члены экипажа покинули судно, передает ТАСС.Всего в Японии заразились 949 человек, из них 150 – на борту лайнера Diamond Princess, три из них погибли. Отмечается, что умершим было больше 80 лет, и все они страдали от хронических заболеваний.Новый коронавирус за два месяца проник на территорию более чем 50 стран. Тем временем, КНР, где появился COVID-2019, озвучил новые данные: число подтвержденных случаев заражения 79 824 человек, из них 2870 скончались, свыше 41,6 тысячи излечились и выписаны из больниц.