Российский гроссмейстер Александр Грищук оставил за собой четвертую строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации.

Российский гроссмейстер Александр Грищук оставил за собой четвертую строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации.В активе Грищука 2777 очков. В пятерку лучших шахматистов мира также входит еще один представитель России Ян Непомнящий, сохранивший за собой пятую позицию. У него 2774 балла.Лидером же рейтинга по-прежнему является норвежец Магнус Карлсен. У него 2862 очка. Второе место – за американцем Фабиано Каруаной (2842), замыкает тройку представитель Китая Дин Лижэнь (2805).Сергей Карякин занимает 17 место. У него 2752 балла.