Участники организованной группы создали интернет-сайт, где размещали информацию об оказании платных услуг по выдаче свидетельств о регистрации по месту пребывания иностранных граждан...

Следственной частью СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело о мошенничестве с поддельными документами о регистрации по месту пребывания иностранных граждан.Установлено, что участники организованной группы создали интернет-сайт, где размещали информацию об оказании платных услуг по выдаче свидетельств о регистрации по месту пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства. Злоумышленники вводили в заблуждение обратившихся к ним граждан, уверяя в подлинности выдаваемых документов. Однако в действительности документы миграционного учета были поддельными.Аналогичным образом соучастники совершили 31 противоправное деяние, сумма материального ущерба составила свыше 100 тысяч рублей.По материалам сотрудников ОЭБиПК УВД по ЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».К уголовной ответственности привлечены четверо граждан в возрасте от 33 до 45 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело направлено в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53