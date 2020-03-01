Первый советский чемпион по велоспорту на шоссе Андрей Ведерников погиб в результате падения на него дерева. Это произошло на ижевском лесоповале. Спортсмен погиб в возрасте 60 лет.

Первый советский чемпион по велоспорту на шоссе Андрей Ведерников погиб в результате падения на него дерева. Это произошло на ижевском лесоповале. Спортсмен погиб в возрасте 60 лет."Это случилось утром в Ижевске на лесоповале, его придавило деревом, — сообщил генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый, которого цитирует ТАСС. – Следствие идет почти час, тело еще не убирали. На месте врачи и президент местной федерации".В свою очередь, руководитель Федерации велосипедного спорт Удмуртии Вячеслав Харин уточнил: "На лесоповале зацепило веткой падающего дерева". А в пресс-службе СКР по Удмуртии сообщили свою информацию — инцидент произошел субботним утром в одном из санаториев Ижевска. "Проводится проверка", — сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье".Напомним, что Ведерников в 1981 году становился чемпионом мира по велоспорту в групповой гонке. Он завоевывал пять титулов чемпиона СССР, а также признавался лучшим гонщиком года по версии Международного союза велосипедистов (UCI).