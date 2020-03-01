В одной из квартир дома на Большой Филевской улице в Москве погибла семейная пара. По предварительным данным, супруги отравились наркотическими средствами. Погибших родителей обнаружил их сын, вернувшийся домой утром.

В одной из квартир дома на Большой Филевской улице в Москве погибла семейная пара. По предварительным данным, супруги отравились наркотическими средствами. Погибших родителей обнаружил их сын, вернувшийся домой утром.Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, ЧП произошло 29 февраля. Погибшие — мужчина 1986 года рождения и женщина 1987 года рождения. Их сын также нашел в квартире весы и какой-то порошок. Вещество отправили на экспертизу.Соседи, которых опросили следователи, говорят, что семья вела нормальный образ жизни, в употреблении наркотиков их никто не подозревал.Причины гибели супругов сейчас выясняют сотрудники Следственного комитета. Признаков насильственной смерти не обнаружено, пишет ТАСС.