Обычно в парке Юйюань найти свободное место по утрам невозможно. Но вот уже месяц, как Вей Хуан - единственный, кто оттачивает здесь гибкость змеи и грациозность аиста, чьи движения по легенде и взяты за основу китайской боевой гимнастики тайцзицюань.

Обычно в парке "Юйюань" найти свободное место по утрам невозможно. Но вот уже месяц, как Вей Хуан — единственный, кто оттачивает здесь гибкость змеи и грациозность аиста, чьи движения по легенде и взяты за основу китайской боевой гимнастики тайцзицюань. "Во время эпидемии нужно особенно быть в форме, тем более что это укрепляет иммунитет", — уверен мужчина.Эпидемия научила китайцев, казалось бы, для них невозможному — держать дистанцию. И чтобы снизить риск заражения, человеческие руки — там, где это можно, — стараются заменить роботами. Их отправляют в магазин за покупками. С их помощью развозят по больницам лекарства и измеряют температуру. Беспилотники дезинфицируют улицы и больничные палаты и даже осматривают пациентов. Вот, например, робот Сяо Бао помогает врачам в клинике "Хайдянь"."Чем тяжелее состояние больного, тем больше для нас риск заразиться. А так робот сам опрашивает пациента, а мы получаем результаты", — рассказал один из врачей.В условиях карантина Китай с головой уходит в интернет-пространство. Удаленно теперь работают миллионы. И не только работают. Вот в таких непривычных условиях начинается этот весенний семестр в одном из ведущих китайских вузов — Университете Цинхуа, где кстати, учился и председатель КНР Си Цзиньпин. В аудитории ни одного студента, вообще никого, кроме единственного преподавателя. При этом лекция — в самом разгаре.Веб-камера, монитор — студенты — на связи. В соседнем классе профессор Ли читает лекцию по механике, хотя мог и сюда не приходить."Чрезвычайная ситуация дала толчок для многих смелых экспериментов. В том же образовании. Можно сказать, что сейчас Китай стал самой большой в мире экспериментальной площадкой в применении новых технологий", — сказала Ши Цзинхуань, профессор Университета Цинхуа.Эти эксперименты стали возможны с развитием сетей 5G, где Китай преуспел больше всего. И результаты технологического прогресса сегодня вовсю использует в борьбе с коронавирусом.В режиме видеоконференций ведущие врачи консультируют коллег в любой провинции и любой больнице. Вот на связи с госпиталем "Хошэньшань" и отдельно взятой палатой — главный центр телемедицины китайской армии. Военные медики определяют курс лечения тяжелобольного пациента. "Конечно, это намного эффективнее. Мы можем в одно время собрать больше специалистов для консилиума", — говорят специалисты."Представляете, сколько палат обходят врачи, и каждый раз нужно надеть новые средства защиты, а это не просто халат и маска, на это уходит уйма времени! Времени, которого, если мы хотим победить болезнь максимально быстро, просто нет. А телемедицина позволяет сразу переходить к делу", — отметил один из врачей.Китай заявляет: вакцина против коронавируса практически готова. Но испытания все равно займут не один месяц. И пока ее нет, для лечения коронавируса медики задействуют весь арсенал средств — от ультрасовременных до древнекитайских. В Ухань мобилизовали почти пять тысяч врачей традиционной медицины.С началом эпидемии в Китае — очередной всплеск интереса к традиционной народной медицине. Ведь оказалось, что в борьбе с вирусом народные средства очень эффективны.Целебные корешки и травы для зараженного Хубэя расфасовывают в промышленных масштабах. В этой пекинской клинике даже разработали особый – противокоронавирусный — отвар. Именно этот набор трав и корешков считается здесь лучшим противовирусным средством. Что же в него входит? "Рыбья мята", а еще семена тыквы, миндаль, корень алоэ, шелковица и дробленые персиковые косточки. И ведь в 90% случаев, где современные методы лечения дополнили традиционными, пациенты пошли на поправку.Китайские врачи, наконец, впервые заговорили о наступившем переломе в борьбе со смертельной болезнью. И выздоровевших уже больше зараженных. При этом в 26 регионах — Хубэй не в счет — вот уже несколько дней ни одного нового случая заболевания, чего не скажешь о других странах.Иран. Там больше всего погибших от коронавируса после Китая и паника. Ведь число зараженных — как снежный ком. Среди заболевших и вице-президент по делам семьи, и замминистра здравоохранения — у него симптомы проявились прямо во время пресс-конференции. В Тегеране в масштабном распространении заразы обвинили американские санкции, что не позволили системе здравоохранения вовремя отреагировать на вспышку.В Японии, где на протяжении стольких дней следили за ситуацией вокруг круизного лайнера, теперь говорят, что все под контролем. Но и там заболевших — уже две с половиной сотни. А в Международном олимпийском комитете не исключают отмену летних Игр в Токио. Жители раскупают даже туалетную бумагу, чтобы делать из нее маски, ведь сами маски не найти.Но самый массовый после Китая очаг заражения — в Южной Корее. Половина всех случаев — за пределами КНР. Причем рассадником инфекции стала религиозная секта Церковь Иисуса Синчхончжи. Среди адептов во время многотысячной службы в городе Тэгу, который уже назвали корейским Уханем, оказалась зараженная коронавирусом прихожанка. Теперь там тоже знают, что такое карантин. Поздно. Ведь распространения заразы можно было избежать, поставь в Южной Корее заслон, как это сделали в Китае.В шанхайском храме Нефритового Будды монахи даже во время службы маски не снимают. Пускать паломников сюда перестали еще до приказа правительства. Но молиться не прекратили. Четыре раза в день. И, конечно же, — за избавление страны от коронавируса. Спасет от него, конечно, наука, но и молитва в эти трудные времена не помешает.