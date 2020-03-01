Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время проведет личную встречу с лидерами радикального движения Талибан (запрещено в РФ). При этом он не уточнил про место этой встречи.

Выступая перед журналистами, президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время проведет личную встречу с лидерами радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). При этом он не уточнил про место этой встречи.Трамп пообещал, что в рамках соглашения с талибами вывод американских войск из Афганистана начнется "незамедлительно".При любом нарушении мирного соглашения со стороны "Талибана" США вернут войска в Афганистан."Люди знают, что мы вернемся очень быстро. Надеюсь, что это не понадобится".В свою очередь Трамп поздравил афганского коллегу Ашрафа Гани, а также весь народ Афганистана с заключением мирного соглашения с движением "Талибан".Кроме того, президент США поблагодарил ООН, генсека НАТО Йенса Столтенберга, госсекретаря США Майкла Помпео, главу Пентагона Марка Эспера и всех, кто, по словам Трампа, долго работал над прекращением этой бесконечной войны.Мирное соглашение подписали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и представитель "Талибана" мулла Абдулла Гани Барадар. В соответствии с договоренностями Соединенные Штаты, их союзники и коалиция должны вывести все войска из Афганистана в течение 14 месяцев. Также к августу 2020 года США должны снять санкции с членов движения "Талибан", а к маю содействовать исключению талибов из санкционного списка ООН.