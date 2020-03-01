На границе Турции и Греции возле пропускного пункта Кастаниес собрались сотни мигрантов.

На границе Турции и Греции возле пропускного пункта Кастаниес собрались сотни мигрантов. Они ждут, когда их пропустят через границу. Не обходится без стычек с полицейскими. Как пытаются регулировать поток мигрантов?Когда заборы уже не помогают, в ход идут слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Свою северо-восточную границу Греция защищает, как может. По данным правительства страны, за один день удалось остановить 4 тысячи сирийцев, которые пытались прорваться на греческую территорию. Но удержать поток с каждым днем все труднее."Я работал в Турции, чтобы скопить денег и приехать сюда. Мои друзья позвонили мне и сказали: Двери открыты! Турция открыла двери! И теперь я оказался здесь", — рассказал беженец Али Никад.Греческая пресса пишет, что мигранты забрасывают полицейских неизвестными химикатами. Местные жители призывают власти стянуть к границам как можно больше военных."Они прошли сквозь забор и выдвинулись в сторону Орестиады, это примерно в пятнадцати километрах отсюда, и там полно мигрантов. Шел дождь, они были накрыты дождевиками и даже не думали останавливаться. У меня тут ферма, я их часто вижу, но этой ночью просто разразился ад", — вспоминает житель деревни Неа-Виссе Димитрис Филиппидес.С момента обострения ситуации в сирийском Идлибе президент Турции не раз предупреждал европейских партнеров - если Анкара не получит поддержку со стороны ЕС, регион ждет новая волна миграционного кризиса. Но до утра субботы слова Реджепа Тайипа Эрдогана об открытии границ оставались угрозами."Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы. Уже 18 тысяч беженцев прошли, а сегодня, возможно, будет 25-30 тысяч, и мы наши двери уже не закроем. Потому что ЕС должен держать свое слово", — напомнил президент Турции.По словам президента, во время вчерашнего телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель обсуждали, в том числе, и денежный вопрос. Эрдоган напомнил, что его страна не может содержать три с лишним миллиона человек и ждет помощи."Они же очень большие деньги тратят внутри своих стран. И легче дать Турции, и Эрдоган это понимает. Он об этом и говорил сегодня: вы там у себя миллиарды тратите, а здесь - какие-то миллионы. Мне кажется, они за это возьмутся, потому что никто не хочет паники. В общем, эта картинка действительно работает", — пояснил главный редактор издания "Московский комсомолец в Турции" Яшар Ниязбаев.По словам экспертов, настроить европейских партнеров на диалог с Анкарой может и то, что вместе с детьми и женщинами из Турции в страны ЕС отправляются еще и здоровые молодые мужчины с боевым опытом."Боевики ССА, которая на сегодня является частью Аль-Каиды (запрещена в России), складывают оружие, бреют бороды и направляются с толпой беженцев в Грецию, а оттуда в другие европейские страны. Все находится в руках Эрдогана. Он может открыть границу, может закрыть. Соответственно, если Европа идет на уступки, Эрдоган закрывает границу и более беженцы туда не идут", — сказал специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума.О том, как не допустить гуманитарной катастрофы, в понедельник с президентом Турции будет лично говорить глава правительства другой соседней страны - Болгарии. Пока же основной удар держит Греция. В районе одного только контрольно-пропускного пункта Кастаниес границу сейчас штурмуют около семи тысяч человек. В пограничный регион Эврос стягивают все больше сил армии и полиции. А с моря границу защищают 52 корабля береговой охраны и ВМС.