Турция не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии, заявил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар. По его словам, в сирийской зоне деэскалации Идлиб с 27 февраля проводится операция под названием Весенний щит, начатая в ответ на подлое нападение на турецких военных.

Турция не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии, заявил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар. По его словам, в сирийской зоне деэскалации Идлиб с 27 февраля проводится операция под названием "Весенний щит", начатая "в ответ на подлое нападение на турецких военных".По словам Акара, к этому моменту обезврежены один беспилотный летательный аппарат, восемь вертолетов, 103 танка, 72 гаубицы, три системы ПВО и 2212 сирийских военных, передает ТАСС. Турецкий министр подчеркнул: Анкара не стремится к противостоянию с Россией, ее единственная цель — "остановить расправы, чинимые сирийским режимом, радикализацию и миграцию".По его словам, на основании права на самооборону, Турция будет наносить мощные удары в ответ на любые атаки на расположение войск в Идлибской зоне деэскалации, в том числе в районе наблюдательных пунктов. При этом целью турецких военных в Идлибе будут только "солдаты режима и элементы, атакующие турецкие войска".Тем временем, по сообщению сирийского информагентства САНА, подразделения армии Сирии сбили беспилотник турецкого производства, принадлежавший выступающим на стороне Турции террористическим группировкам. Сообщается, что это произошло близ города Саракиб в юго-восточной части провинции Идлиб.Также Дамаск опроверг информацию о том, что под Саракибом якобы был сбит самолет сирийских ВВС. По утверждению сирийской стороны, под городом Саракиб в Идлибе был сбит именно турецкий беспилотник.