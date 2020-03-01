Троих журналистов новостного агентства Sputnik Turkiye, которых ранее задержали и привезли во Дворец правосудия в Анкаре, отпустили после дачи показаний прокурору. Согласно протоколу допроса репортеров, турецкая прокуратура не нашла в действиях журналистов состава преступления.

Троих журналистов новостного агентства Sputnik Turkiye, которых ранее задержали и привезли во Дворец правосудия в Анкаре, отпустили после дачи показаний прокурору. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол допроса репортеров, турецкая прокуратура не нашла в действиях журналистов состава преступления.Между тем дипломатический источник в Москве заявил в связи с задержанием сотрудников Sputnik, что ответные меры в отношении турецких СМИ "не заставят себя ждать", пишет ТАСС.Обеспечить безопасность сотрудников Sputnik Анкару призвала постоянная комиссия российского СПЧ по свободе информации и правам журналистов. Правозащитники также требуют проверить обоснованность их задержания и расследовать нападение на них. Действия турецких властей комиссия расценила как "грубейшие нарушения прав журналистов".Осуждают задержание журналистов Sputnik и семь турецких профессиональных журналистских организаций, в том числе Союз журналистов Турции."Мы, как профессиональные организации, в очередной раз призываем власти отказаться от того, чтобы журналисты были их целями", — говорится в совместном заявлении представителей турецких СМИ.Они потребовали расследовать случившееся, найти виновных, начать юридический процесс. Прежде всего, указали авторы документа, необходимо выяснить, кем и на каком основании нападавшим были даны домашние адреса наших коллег, и ввести против этих лиц необходимые санкции.В минувшую субботу, 29 февраля, в квартиры сотрудников Sputnik Turkiye, являющихся гражданами Турции, ворвались агрессивно настроенные люди. Они при этом скандировали угрожающие лозунги. Запугивая журналистов физической расправой, от них требовали прекратить профессиональную деятельность. Когда журналисты обратились в полицию, чтобы пожаловаться на нападение, они были задержаны.