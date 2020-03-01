Источник в Министерстве обороны Сирии сообщил подробности уничтожения двух самолетов сирийских ВВС над зоной деэскалации в Идлибе. По его словам, турецкие истребители F-16 дважды вторгались в воздушное пространство Сирии, при этом они атаковали и сбили два самолета сирийских ВВС.

Источник в Министерстве обороны Сирии сообщил подробности уничтожения двух самолетов сирийских ВВС над зоной деэскалации в Идлибе. По его словам, турецкие истребители F-16 дважды вторгались в воздушное пространство Сирии, при этом они атаковали и сбили два самолета сирийских ВВС.Летчикам сирийских самолетов удалось успешно катапультироваться, они благополучно приземлились и находятся в безопасности, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что турецкие войска сбили два сирийских Су-24 в Идлибе. По сообщению сирийского государственного агентства САНА, пилоты сбитых истребителей не пострадали.Воздушное пространства над Идлибской зоной деэскалации закрыто с сегодняшнего дня. По сообщению Минобороны Турции, два сбитых Су-24, принадлежавшие режиму президента Сирии Башара Асада, атаковали турецкие самолеты.Источник в сирийском Минобороны также сообщил, что сирийские средства ПВО в воскресенье, 1 марта, уничтожили шесть ударных беспилотников вооруженных сил Турции в Идлибе. Уничтоженные беспилотники наносили удары по позициям правительственных войск, поддерживая террористов, передает РИА Новости.