Минздрав Пермского края уволил главного врача станции скорой помощи в городе Березники.

Минздрав Пермского края уволил главного врача станции скорой помощи в городе Березники. Точные причины увольнения в ведомстве пообещали ТАСС сообщить в ближайшее время."Было несколько резонансных случаев", - сказали в пресс-службе Минздрава.Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором бригада скорой в Березниках тащит больного по асфальту. На камеру медики объяснили свое решение тем, что мужчина "весь грязный" и испачкает каталку.Министр здравоохранения региона Оксана Мелехова заявила, что будет проведено разбирательство и "такое отношение к пациенту недопустимо". Случаем также занялась прокуратура города.