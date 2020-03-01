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<a href="https://33live.ru/novosti/01-03-2020-v-essene-81-letnyaya-pensionerka-vexala-v-gruppu-lyudej.html" target="_blank">В Эссене 81-летняя пенсионерка въехала в группу людей</a> - В немецком городе Эссен в результате несчастного случая пострадали не менее 11 человек. 81-летняя женщина, управляя автомобилем не притормозила перед остановившимся трамваем, из которого выходили люди.