В немецком городе Эссен в результате несчастного случая пострадали не менее 11 человек. 81-летняя женщина, управляя автомобилем не притормозила перед остановившимся трамваем, из которого выходили люди.
В немецком городе Эссен в результате несчастного случая пострадали не менее 11 человек. 81-летняя женщина, управляя автомобилем не притормозила перед остановившимся трамваем, из которого выходили люди.
Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое, передает ТАСС.
На месте происшествия работает полиция.