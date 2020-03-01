Полицейские, представители других ведомств и учреждений провели мероприятия, направленные на профилактику преступлений и правонарушений.

Сотрудники отделения МВД России по Гороховецкому району совместно с представителями УФСИН России по Владимирской области, добровольной народной дружины по обеспечению безопасности дорожного движения и специалистами социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семья» провели единый день профилактики. Главная цель проведения данных мероприятий – это профилактика, а также выявление преступлений и правонарушений.В рамках мероприятия участковые уполномоченные полиции провели профилактические беседы с гражданами, раздали листовки с информацией о том, как не стать жертвой мошенников, а также совместно с сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции проверили граждан, состоящих на административном учете. Инспекторы по делам несовершеннолетних совместно со специалистами центра «Семья» провели рейды по семьям, состоящим на профилактических учетах. Инспекторы ОГИБДД и дружинники провели встречи с детьми в сельском клубе и детском саду Гороховецкого района, на которых напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения, рассказали о том, как правильно вести себя на дороге и в автомобиле.