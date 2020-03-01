Встречи направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

В Коврове сотрудники полиции провели родительские собрания в детских дошкольных образовательных учреждений № 4 и № 6 города Коврова, темой которых стал «Детский дорожно-транспортный травматизм. Ответственность родителей». До участников встречи сотрудники ГИБДД довели информацию о дорожно-транспортных происшествиях с участием детей на территории Ковровского района за прошедший год и начало текущего.На примере конкретного дорожно-транспортного происшествия рассмотрена важность соблюдения Правил дорожного движения водителем, в том числе в части перевозки детей, соблюдения очередности проезда и скоростного режима.Родителям даны рекомендации по обучению детей правилам дорожного движения и умению ориентироваться на дороге с раннего возраста.Участникам мероприятий полицейские напомнили правила перехода проезжей части, об эффективности применения световозвращающих элементов в темное время суток, правила перевозки детей в специальных удерживающих устройствах.