Молодой человек, работавший на автомойке, завладел ключами от иномарки и решил прокатиться, прихватив с собой подругу. Угонщик не справился с управлением и протаранил встречную легковушку, пассажирка которой скончалась на месте аварии.

В ночь на воскресенье, 1 марта, на улице Одоевского в Новосибирске произошло столкновение двух легковых автомобилей с летальным исходом. Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, аварию спровоцировал 17-летний подросток.Юноша, работавший на автомойке, воспользовался отсутствием хозяина транспортного средства и украл ключи от автомобиля Ford Focus, после чего решил прокатиться, прихватив с собой 17-летнюю девушку.В какой-то момент угонщик не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где протаранил ВАЗ-2107.От полученных травм на месте скончалась 23-летняя пассажирка "Жигулей". Кроме того, в больнице оказалась девушка, находившаяся на пассажирском сидении автомобиля Ford. Она была доставлена в больницу с переломом носа, сотрясением мозга и ушибами лица.В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.