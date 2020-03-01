Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части. После столкновения с бордюром автомобиль не устоял на колесах и перевернулся. Момент аварии попал в объектив регистратора очевидца.

Регистратор очевидца запечатлел момент аварии, произошедшей в минувшую пятницу, 28 февраля, в Санкт-Петербурге.На записи видно, как водитель легковушки не справился с управлением в повороте. Машину занесло на скользкой дороге, и она вылетела за пределы проезжей части.После столкновения с бордюром Renault не устояло на колесах и опрокинулось на бок.Пострадал ли кто-то из участников ДТП – пока не уточняется.