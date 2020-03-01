01.03.2020

2020-03-01 16:40:03

Во Владимире прошло первенство по автомногоборью

Владимирской области провели соревнования -I этап Первенства Владимирской области по Автомногоборью в дисциплине Автомобильный слалом среди молодёжи, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Первенство проходило по трем классам: молодежь, юниоры и автоледи. В I этапе приняло участие более 30 спортсменов.

Каждому из спортсменов необходимо было выполнить «фигурное вождение» и «скоростное маневрирование». Гонки на время по размеченной конусами со сложной трассой: крутые повороты, змейки, развороты на 180 градусов задним и передним ходом состоялись на территории АВТОДРОМА ВлГУ. Не смотря на сюрпризы погоды гонки состоялись и большинство спортсменов показали отличные результаты- хорошо чувствовали габариты своего автомобиля, умело маневрировали задним ходом, профессионально дозировали тягу на ведущих колёсах, выбирали самую лучшую траекторию движения, владели приёмами стабилизации и скоростных разворотов. В упорной борьбе за лидерство лучшие результаты показали и стали победителями по нескольким классам. Среди молодежи первое место занял Алексей Бусурин из Владимира. А в классе " Автоледи" победила Жанна Глобина.

К сожалению, в классе "Юниоры" зачетной гонки не состоялось. Организаторы надеются, что на последующих 2-х этапах 17 мая и 16 октября 2020 года юные гонщики заявятся к Данилу Базаркину из Владимира. И единственному участнику -I этапа будет с кем состязаться.

Молодых спортсменов приехали поддержать на площадку титулованные спортсмены, победители областных, межрегиональных и российских гонок Мишалкин Илья, Дьяконов Михаил, Моисеев Кирилл, Юрченко Михаил.

(Видео: АвтоГазета Владимир)